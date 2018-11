Brexit do të ndikojë në Premier League

Brexit mund të ketë impakt serioz tek lojtarët e huaj të Premier League. Nëse përfundon me sukses dalja nga Bashkimi Europian, klubet e futbollit do të detyrohen të shesin lojtarë që nuk kanë pasaportë britanike. Rregullat aktuale lejojnë klubet të federojnë 17 lojtarë të huaj nga skuadra prej 25 vetësh, por një raport i The Times, ka zbuluar se ky numër mund të zbresë në 12 nëse propozimes post-Brexit do të aprovohen.

Tani për tani vetëm shtatë klube i plotësojnë këto kritere. Sipas raportit klubet do ti diskutojnë propozimet e Federatës së Futbollit. Thuhet se skuadrat angleze do të kërkojnë të mbajnë në fuqi rregulloren aktuale, por nëse nga Bashkimi Europian kjo nuk do të pranohet, atëherë lojtarët europiane do të detyrohen të plotësojnë kriteret e komplikuara për të siguruar një leje pune, ashtu si lojtarët e tjerë jo europianë.

Por Federata Angleze e Futbollit e sheh Brexit si mundësi për të aktivizuar më shume futbollistët vendas. Një raport i CIES, observatorit të futbollit me qendër në Zvicër, tregon se 59% e lojtarëve të Premier League në sezonin 2017/2018 ishin të huaj.

Vetëm 33% e minutave u luajtën nga futbollistë anglezë. Nëse bihet dakord, propozimet e reja do të hyjnë në fuqi më 2020, duke iu dhënë mundësine klubeve angleze të bëjnë merkato 4 herë në sezon.

