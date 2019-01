Brexit në rrezik

Kryeministrja britanike Theresa May shprehet e sigurt se nuk do të ketë shtyrje të votimit për marrëveshjen e arritur mes saj dhe Brukselit, për shkëputjen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Europian. Ajo paralajmëroi në një intervistë për BBC se çdo shtyrje do të rrezikojë të ardhmen e vendit.

“Po, ne do ta zhvillojmë votimin në javën e dytë të Janarit. Shtyrje të tjera nuk do të ketë. Dhe unë vazhdoj të bëj thirrje që marrëveshja të votohet, pasi në të kundërt nuk do të arrijmë afatin e përfundimit të procesit të Brexit-it që përmbyllet në Mars. Kjo do të rrezikonte të ardhmen e vendit”.

Votimi i marrëveshjes në parlamentin britanik do të mbahet më 14 ose 15 Janar. Kjo marrëveshje duhej të ishte votuar që në fillim të Dhjetorit, por Kryeministrja May vendosi ta shtyjë, pasi nuk arriti të bindë të gjithë deputetët konservatorë për t’a mbështetur.

Gati gjysma e konservatorëve akuzojnë Kryeministren May se me marrëveshjen që ka arritur me Brukselin e ka vendosur Britaninë në kushte vasaliteti ndaj Bashkimit Europian. Nëse marrëveshja nuk miratohet, Britania rrezikon të dalë pa asnjë marrëveshje tjetër nga unioni, çka sipas ekspertëve mund të shkaktonte katastrofë financiare në Britaninë e Madhe.

