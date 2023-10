Britania dhe Irlanda presin Euro 2028

14:09 10/10/2023

UEFA vendosi që Italia dhe Turqia të organizojnë Europianin e vitit 2032

Mbretëria e Bashkuar dhe Irlanda do të organizojnë Euro 2028, ndërsa Turqia dhe Italia do të presin eventin e vitit 2032. Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s i dha dritën jeshile kandidaturës së pesë vendeve, e cila kaloi pa kundërshtim pasi Turqia u tërhoq për t’u fokusuar në ofertën e saj të përbashkët me federatën italiane për Euro 2032.

Në këtë mbledhje, ishte i pranishëm edhe Presidenti i FSHF-së, Armand Duka, në cilësinë e zv/Presidentit të institucionit të futbollit europian.

Në Nion u vendos se Anglia, Irlanda e Veriut, Skocia, Uellsi dhe Republika e Irlandës do të presin finalet e Kampionatit Europian pas 5 vitesh. Në aplikimin e bërë, në total për eventin u përfshinë 10 stadiume, 6 në Angli dhe nga 1 në shtetet e tjera.

Në reagimin e saj, Federata Turke e Futbollit tha se bashkë me Italinë do të organizojnë kampionatin europian më të mirë ndonjëherë. Presidenti i UEFA-s, Aleksander Ceferin tha pas vendimit se u bë një punë e madhe dhe nuk ishte e lehtë ndërsa institucioni që ai përfaqëson ka vlerësuar se tepërmi kandidaturat.

