Britania do të ndalojë qëndrimin e emigrantëve ilegalë

22:12 05/03/2023

Plani do të shpallet javen e ardhshme ndërsa emigrantët do të pengohen të kërkojnë azil dhe do të dërgohen në Ruandë

Kushdo që arrin ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar do të pengohet të kërkojë azil, sipas ligjeve të reja që pritet të shpallen javën e ardhshme.

Nën presionin e ligjvënësve të tij për të gjetur një zgjidhje për fluksin e emigrantëve që mbërrijnë në Britani përmes kanalit nga Evropa, Sunak e ka bërë ndalimin e varkave të vogla një nga pesë prioritetet e tij kryesore.

Ministrat do të kenë për detyrë të ndalojnë dhe largojnë këdo që vjen në Britaninë e Madhe përmes kësaj rruge, ka bërë të ditur Sekretarja e Brendshme Suella Braverman.

Organizatat bamirëse dhe ato për të drejtat e njeriut e kanë dënuar këtë masë nga qeveria britanike jashtëzakonisht shqetësuese. Aktualisht, azilkërkuesit kanë të drejtë të qëndrojnë në vend në lidhje me çështjen e tyre. Sipas legjislacionit të ri, ata që mbërrijnë me varka të vogla do të largohen në Ruandë ose në një “vend të tretë të sigurt”.

“Mos bëni gabim, nëse vini këtu ilegalisht, nuk do të mund të qëndroni”, tha Sunak për gazetën Mail on Sunday.

Më shumë se 45,000 njerëz bënë kalimin e rrezikshëm vitin e kaluar megjithëse të dhënat zyrtare tregojnë se kërkesat për azil në Mbretërinë e Bashkuar janë nën mesataren e Bashkimit Evropian

Zyra e Brendshme thotë se ka një sërë rrugësh të sigurta dhe ligjore për të hyrë në Britaninë e Madhe, megjithatë, disa janë të disponueshme vetëm për njerëzit nga vende të veçanta si Afganistani dhe Ukraina, ose për mbajtësit e statusit kombëtar britanik në Hong Kong.

Vitin e kaluar, ish-kryeministri Boris Johnson ra dakord për një marrëveshje për të dërguar për në Ruanda dhjetëra mijëra emigrantë, shumë prej të cilëve kishin bërë udhëtimin nga Afganistani, Siria ose vende të tjera që vuajnë nga lufta.

Kjo politikë është përballur me një betejë ligjore pasi fluturimi i parë i planifikuar i dëbimit u bllokua nga një urdhër i minutës së fundit të dhënë nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut.

Ai u shpall i ligjshëm nga Gjykata e Lartë e Londrës në Dhjetor, por kundërshtarët po kërkojnë ta apelojnë atë vendim.

