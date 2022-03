Britania e Madhe ndal refugjatët ukrainas

Shpërndaje







16:07 08/03/2022

Vështirësohen procedurat, kaos në portin e Calais

Deri më tani njerëzve në Calais u është thënë të shkojnë në Paris për të aplikuar për vizën e tyre.

Por të hënën, Sekretarja e Brendshme Priti Patel u tha deputetëve: “Konfirmoj se ne kemi krijuar një VAC (Qendra e Aplikimit për Viza) me porosi në rrugën për në Calais, por larg portit”.

“Jemi në proces të krijimit të një qendre të dytë të aplikimit për viza në Francë, e cila do të jetë me referim nga Forca Kufitare vetëm për të mbështetur ukrainasit. Qendra kryesore e Aplikimit për Viza në Francë do të mbetet në Paris”, janë detajet e tjera që vijnë nga Minstria e Brendshme Britanike.

Ata nuk specifikuan se ku ishte qendra e re.

Faqja e internetit e qeverisë, e cila ofron udhëzime se si të aplikoni për skemën e vizave familjare të Ukrainës në Mbretërinë e Bashkuar, aktualisht përmend vetëm qendrën e Parisit.

Redaktori i BBC Home Mark Easton raportoi dje nga Calais se një zyrtar i Forcave Kufitare këshilloi një familje të shkonte në ndërtesën e vjetër të portit në Calais, ku “përfaqësimi i Ministrisë së Brendshme arriti në tre burra në një tavolinë në një sallë të shkretë nisjeje me thasë me patatina të gatshme të kripura dhe çokollata”.

Klan News