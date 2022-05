Britania përgatitet për festimet e jubileut të Mbretëreshës

11:40 31/05/2022

Britania do të shënojë 70-vjetorin e mbretëreshës Elizabeth në fron këtë javë me katër ditë festime, duke filluar nga parada ushtarake, shërbimi në kishë, deri te festat në rrugë dhe një koncert Pop, jashtë Pallatit Buckingham.

96-vjeçarja Elizabeth shënoi shtatë dekada në fron në Shkurt dhe dy festa publike janë lënë mënjanë për të krijuar një fundjavë katër-ditore për ngjarjet mbarëkombëtare që përkujtojnë mbretërimin e saj nga 2-5 qershor.

Nuk bëhet ende e ditur se në sa prej tyre do të marrë pjesë vetë monarkja, pasi është detyruar të humbasë një sërë angazhimesh zyrtare në muajt e fundit për shkak të asaj që Pallati Buckingham i quan “çështje episodike të lëvizshmërisë”. Zyrtarët mbretërorë thonë se pjesëmarrja e saj do të vendoset në atë ditë.

Katër ditët e ngjarjeve fillojnë të enjten (1 qershor) me paradën tradicionale ushtarake “Trooping the Colour” në qendër të Londrës, e cila do të pasohet nga një fluturim me avionë modernë dhe historikë.

Të premten, do të ketë një shërbim falenderimi në Katedralen e Shën Palit të Londrës, ndërsa të shtunën, mbretëresha do të marrë pjesë në garën e kuajve Derby me anëtarët e tjerë të familjes. Më vonë do të ketë një koncert jashtë Pallatit Buckingham, ku do të marrin pjesë grupe si rock Queen, grupi pop Duran Duran dhe këngëtarja amerikane Diana Ross. Festimet do të përfundojnë të dielën më 4 qershor me festa në rrugë dhe një spektakël nëpër kryeqytetin britanik.

