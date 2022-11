Broja: Krenar që jam shqiptar

23:14 01/11/2022

Sulmuesi i Chelsea ka folur për të ardhmen te blutë dhe debatin në Britani për emigrantët shqiptare

Armando Broja ka folur për kohën e paktë në fushë me Çelsin në këtë sezon dhe zërat për largimin e tij në verë.

21-vjeçari nga Shqipëria kishte tërhequr vëmendjen e disa klubeve, por ai zgjodhi që të qëndronte në “Stamford Bridge”, duke nënshkruar një marrëveshje të re gjashtëvjeçare me “blutë” e Londrës.

Sipas sulmuesit kuqezi, Chelsea është klubi i tij i fëmijërisë.

Ai ka shënuar vetëm një gol në këtë sezon kundër Uolves, pas 14 ndeshjeve të luajtura e në total është aktivuzar për 272 minuta.

Në konferencën për shtyp në krah të trajnerit Graham Poter përpara takimit të Ligës së Kampioneve ndaj Dinamos së Zagrebit, sulmuesi kuqezi tha se do të bëjë më të mirën në fushë.

“Konkurrenca është shumë e fortë dhe unë e di se nuk do të jetë e lehtë, por është diçka që e pres me padurim. Unë luaj mjaft lirshëm. Mundohem të bëj më të mirën. Kur trajneri më hedh në fushë, përpiqem që të bëj gol ose të jap asist. Duhet që të japësh më të mirën për ekipin. Gjithnjë ka zëra për largimin,por është klubi i fëmijërisë dhe do të jap më të mirën. Nuk ka shumë klube të tjera kaq të mira, ku mund të mësosh”, tha Armando Broja

Broja foli edhe për një diskutimet në Britani për emigrantët shqiptarë:

“Gjithnjë më ka pëlqyer të them që jam krenar që jam nga Shqipëria. Prindërit e mi janë shqiptarë dhe origjina ime është nga ky vend. Më pëlqen të jem shqiptar dhe të luaj për kombëtaren është një nder i madh për mua. Nuk kam shumë informacion për këtë, por mund të flas vetëm për veten time dhe jam krenar që jam nga aty dhe është një vend fantastic”.

Sulmuesi i Chelsea tha se skuadra do të futet në fushë për ta fituar sfidën ndaj Dinamos së Zagrebit, por parashikon një përballje të vështirë me kroatët që po luftojnë për një vend në Ligën e Europës.

