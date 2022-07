“Broja nuk është në shitje”!

21:22 16/07/2022

Tuchel pret shumë nga shqiptari, West Ham sfidon Napolin me ofertë 25 mln Euro

E ardhmja e Armando Brojës mbetet ende në pikëpyetje. Sulmuesi i kombëtares shqiptare po përgatitet intensivisht për të qenë gati për sezonin e ri, por hapësirat te Chelsea duket se janë minimale. 20-vjeçari do të tentojë për të siguruar një vend në listën e trajnerit Tuchel për edicionin që pritet të nis në gusht. Fatmirësisht për shqiptarin, ai nuk pësoi dëmtim të rëndë në një nga seancat e fundit stërvitore me “Blutë”. Në konferencën për shtyp, trajneri gjerman konfirmoi se Broja e ka kaluar pa pasoja dhimbjet në kyçin e këmbës.

“Ai ndieu dhimbje, por asgjë e madhe. Ne i bëmë të gjitha ekzaminimet dhe është mirë. Ai është me fat që nuk u lëndua dhe ne jemi me fat dhe të lumtur që do e kemi sërish në stërvitje”.

Sa i përket të ardhmes së tij, Tuhel pranoi se për momentin shitja nuk është në planet e klubit.

”Armando është lojtari ynë para së gjithash dhe për momentin nuk kemi asnjë interes ta shesim. Ai është këtu për të lënë gjurmë pasi ishte i huazuar te Southampton. Është mirë që ka interes nga klubet e tjera. Na tregon se ka talent dhe potencial. Armando është në pozicionin e duhur për të qenë një pjesë stabël e formacionit të Chelsea. Askush nuk e di se kur, por shpresoj që sa më të shpejt të jetë e mundur”.

Emri i Armando Brojës është shumë i kërkuar në këtë merkato vere. Napoli duket se është skuadra më e interesuar për të firmosur me lojtarin e përfaqësueses shqiptare, por së fundmi ka pasur ndërhyrje edhe nga West Ham. Madje, londinezët duket se kanë kompletuar edhe ofertën për Brojën. Në adresë të Chelsea kanë mbërritur 25 milionë Euro për të lënë të lirë 20-vjeçarin, i destinuar për t’u larguar nëse nuk gjen hapësira te Blutë.

