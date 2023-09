Broja rikuperohet nga dëmtimi

23:56 24/09/2023

Sulmuesi rikthehet në humbjen e Chelsea, barazim në derbin Arsenal-Tottenham

Armando Broja rikthehet në fushat e blerta pas thuajse 10 muajsh. Sulmuesi shqiptarë hyri nga stoli në minutën e 79-të në duelin e kampionatit anglez ku Chelsea u mposht nga Aston Villa. Broja nuk arriti të shmangë disfatën e radhës për Blutë e Londrës që tanimë rrezikojnë jo pak ecurinë e sezonit. I mbetur edhe me 10 lojtarë, Chelsea pësoi humbjen e tretë në Premier League. Spektakël dhe katër gola në derbin e Londrës së Veriut, gjithsesi, Arsenal-Tottenham nuk prodhoi fitues. Dy ekipet u kënaqen me nga një pikë pas barazimit 2-2. Arsenal kaloi dy herë në avantazh, por ‘gjelat’ reaguan me sulmuesin Son Heung Min, autor i një dopiete personale.



Liverpool kërcënon kreun e Manchester Cityt pas 6 javësh kampionat. The Reds sigluan fitoren e pestë radhazi, këtë herë duke mposhtur West Ham me shifrat 3-1. Salah, Nunez dhe Diogo Jota zhvlerësuan golin e Boëen që vlejti për statistikë. Pas këtij 3 pikëshi, Liverpool numëron 2 pikë më pak se City kryesues. Ecurinë pozitive e vijon edhe Brajton. ‘Hirushja’ e sezonit të shkuar fitoi duelin e radhës në kampionat 3-1 kundër Bërnemuth. Brajton përmbysi gjithçka për të siguruan fitoren e tretë radhazi dhe të pestën sezonale. Brajton gjendet në vendin e tretë më një pikë më pak se Liverpool.

