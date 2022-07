Broja udhëton drejt SHBA

23:08 13/07/2022

Sulmuesi i Shqipërisë fluturoi bashkë me Raheem Sterling drejt Los Anxhelesit, ku Chelsea po kryen fazën parasezonale

Armando Broja ka udhëtuar drejt SHBA-së për t’iu bashkuar Chelsea, që po kryen turin parasezonal.

Sulmuesi i Shqipërisë nuk ishte pjesë e listës fillestare prej 29 lojtarësh, që u largua nga Britania drejt Los Anxhelesit më 9 Korrik.

Por ai fluturoi drejt SHBA-së bashkë me përforcimin e ri të “bluve” të Londrës, Raheem Sterling.

20-vjeçari kuqezi kërkohet nga West Ham, Everton, Newcastle dhe Southampton, por duket se ai do të mbikëqyret gjatë fazës parasezonale nga trajneri Thomas Tuchel, i cili do të vendosë në vazhdim për të ardhmen e sulmuesit.

Vonesa e tij ndodhi vetëm për shkak të një problemi me dokumentet, e jo me paqartësitë nga trajneri gjerman për të ardhmen e 20-vjeçarit.

Edhe pse përfaqësuesit e Brojës kanë folur me drejtuesit e Chelsea sa i përket mundësisë së një largimi, në fillim lojtari duket se do t’i nënshtrohet një testi, që do të vendosë fatin e tij.

Më 16 Korrik, Chelsea do të luajë në Las Vegas kundër Club America. Javën e ardhshme kundërshtarët e “bluve” do të jenë Charlotte FC dhe Arsenali.

Klan News