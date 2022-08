Brooklyn Beckham shpreh dëshirën për t’u bërë baba

Shpërndaje







22:10 12/08/2022

23-vjeçari e bëri këtë deklaratë gjatë një interviste

Brooklyn Beckham ka shprehu gjatë një interviste për “Variety”, dëshirën për t’u bërë baba.

23-vjeçari ka folur për marrëdhënien e tij me bashkëshorten Nicola Peltz, ku ka zbuluar edhe dëshirën e tij se mezi pret të ketë fëmijë me 27-vjeçaren, por po pret momentin që ajo të vendosë se kur do të jetë gati.

Ndërsa bashkëshortja e tij Nicola Peltz u shpreh se dëshiron te ketë një familje të madhe dhe se mund të adoptonin fëmijë, por jo në një kohë të afërt.

Megjithatë, dëshira për t’u bërë baba nuk ishte e vetmja për Brooklyn, modeli u shpreh se dëshiron të bëjë një reality show me Nicola Peltz.

Çifti i famshëm u martuan disa muaj më parë, në një ceremoni luksoze në pronën e familjes së aktores, në Palm Beach.

Klan News