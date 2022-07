Bruksel: Fillojnë negociatat RMV-BE

Shpërndaje







20:12 19/07/2022

Premtime për gjuhën, identitetin, për progresin ekonomik

Në këtë mënyrë, Jan Lipavski, Ministri i Jashtëm i Çekisë, vendit që kryeson me BE-në, shënoi fillimin zyrtar të negociatave midis RMV-së dhe Bashkimit Evropian.

“Kam nderin e veçantë që sot mund të flas në gjuhën time amtare, gjuhën maqedonase, në konferencën e parë të shumëpritur dhe të merituar ndërqeveritare”. Këto ishin fjalët me të cilët Kryeministri Kovaçevski nisi fjalimin në Bruksel, ku u shënua nisja e negociatave për anëtarësim në BE. Kryeministri tha se vendi i respekton fqinjët, por pret trajtim të tillë edhe nga ata. Sipas tij, propozimi francez ishte njohur si zgjidhja më e mirë e mundshme që respekton dhe mban “linjat e kuqe” për të ruajtur identitetin maqedonas.

“Në të është saktësuar gjuha maqedonase, pa shtesa dhe sqarime. Me këtë hapen dyert që gjuha maqedonase të bëhet një nga gjuhët zyrtare në BE-së, që personalisht e vlerësoj si të arriturën më të rëndësishme”.

Mediave i është drejtuar edhe Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula fon der Lajen, që nisjen e negociatave e ka vlerësuar si sukses të madh për qytetarët e RMV-së dhe Shqipërisë. Presidentja e Komisionit Evropian tha se menjëherë pas konferencës ndërqeveritare nis skriningu në gjyqësor. Hapi i ardhshëm është nënshkrimi i marrëveshjes për shpërndarjen e forcave të FRONTEX-it në territorin e RMV-së.

“Mund të llogarisni tek unë se marrëveshja do të përkthehet në gjuhën maqedonase, pa fusnota, pa shtesa, në nivel të njëjtë me të gjithë gjuhët evropiane”.

Hapja e negociatave, sipas Ursula fon der Lajen, do të thotë më shumë përfitime për progresin e vendit.

“Do të ketë investime në rritje, lidhje më të mira tregtare, bashkëpunim të ngushtë në fushat kyçe si energjetika dhe transporti. Do ta maksimalizoni përdorimin dhe efektin nga financat e BE-së”.

Kryeministri shqiptar, Edi Rama, në deklaratën e tij si absurde e ka vlerësuar bllokimin e deritashëm të nisjes së negociatave.

“E dimë se kjo nuk është fillimi i fundit, por vetëm fundi i fillimit. Kjo na duhej për të vazhduar ndërtimin e një Shqipërie të fortë e demokratike dhe Ballkanit Perëndimor të Hapur të fuqishëm e demokratik”.

Nisja e negociatave ndodh gjatë presidencës çeke me BE-në. Kryeministri çek, Petr Fiala, ka falenderuar edhe presidencën franceze.

“Duke u përballur me agresionin rus, e vlerësojmë atë që jeni bashkë me BE-në dhe me politikat e BE-së. E ardhmja e BE-së është me Ju”.

Procesi i skriningut nisi pasdite. Megjithatë, nga BE-ja është theksuar se hapja e kapitujve në procesin aderues do të ndodh pas të ashtuquajturës Konferencës së Dytë Ndërqeveritare. Mbajtja e saj është e kushtëzuar nga ndryshimet kushtetuese, me të cilët edhe bullgarët duhet të futen në Kushtetutën e RMV-së.

Tv Klan