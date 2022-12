Bruksel, Parlamenti Europian i jep Tiranës titullin ‘Qyteti Europian i Sportit 2023’, Veliaj dhe Balla: Një super sukses për Tiranën

13:38 07/12/2022

Tirana është edhe zyrtarisht “Qyteti Europian i Sportit” për vitin 2023. Titullin e mori kryetari I Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, në një ceremoni të veçantë në selinë e Parlamentit Europian në Bruksel. Veliaj shoqërohej edhe nga kreu i Grupit Parlamentar të PS, Taulant Balla, Presidenti i KOKSH-it, Fidel Ylli dhe zv/ministri i Arsimit dhe Sportit, Endri Hoxha.

Kryebashkiaku Veliaj u shpreh krenar që sot Tirana është kryefjala e aktiviteteve më të madha sportive të vitit. “Falenderoj të gjithë ata që kanë kontribuuar në këtë histori suksesi, duke qenë se janë me qindra qytetet që aplikojnë për këto tituj. Ky është aktiviteti më i madh sportiv që ndodh në Parlamentin Europian. Dua të falenderoj shumë grupin tonë parlamentar, deputetët, Taulant Ballën, kryetarin e grupit; dua të falenderoj deputetët e djathtë europianë, sidomos zv/Presidentin e Parlamentit Europian, nga e djathta – në dallim nga Shqipëria, këtu e majta dhe e djathta bashkëpunojnë për punë të mira, që të ecin përpara.

Ky është një shembull që duhet ta ndjekim edhe ne. Por, ajo që është më e rëndësishmja, dua të falenderoj të gjitha strukturat tona sportive, duke filluar nga Drejtoria e Sportit të Bashkisë së Tiranës, Sport Klub Tirana, që do të jetë mikpritëse e pjesës më të madhe të aktiviteteve vitin tjetyër. Dua të falenderoj me gjithë zemër Komitetin Olimpik, Fidelin, Ministrinë e Arismit dhe të Sportit, Ertridin, Evisin. Si një familje kampionësh ne do të prodhojmë një super sukses për Tiranën tonë,” tha Veliaj.

Ai shprehu bindjen se viti 2023, që do t’i kushtohet tërësisht sportit në kryeqytet, do të jetë një parapërgatitje e mirë për Shqipërinë në Lojërat Olimpike 2024 dhe ato Mesdhetare.

“Është një mënyrë e mirë për t’u përgatitur për Lojërat Olimpike në 2024 dhe për Lojërat Mesdhetare në vitin 2026. Një njeri mund të fitojë një ndeshje, por duhet një skuadër për të fituar një kampionat dhe sot skuadra e Tiranës, e ka fituar këtë kampionat,” vijoi Veliaj.

Nga ana e tij, kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla tha se, “kjo është përmbyllja më e bukur dhe më kuptimplotë e vitit 2022 për Tiranën, por edhe fillimi më i bukur për vitin 2023”.

“Po të kemi parasysh se, në vitin 2022, Tirana ishte Kryeqyteti i Europës për Rininë, dhe në fakt, si kryeqytet i tillë ka mikpritur aktivitete shumë të rëndësishme, duke mos harruar finalen e rëndësishme të Ligës së Konferencës së 25 majit në Tiranë, shpallja këtu, në selinë qendrore të Parlamentit Europian, në Bruksel, e Tiranës ‘Qyteti Europian i Sportit’ është një mesazh shumë i rëndësishëm për gjithë atë që po ndodh, transformimin e rëndësishëm që Tirana po përjeton dhe me një fokus të veçantë tek sportet.

Viti 2023 do ta gjejë Tiranën me projekte të mëdha të zhvillimit të fushave sportive, jo vetëm në atë që është sporti më i dashur, futbolli, por edhe në plot sporte të tjera, që lidhen me aktivitetin olimpik. Ringjallja e aktivitetit olimpik në Shqipëri është gjëja e duhur. Prandaj, gjej rastin ta uroj Erion Veliajn dhe Bashkinë e Tiranës për punën e shkëlqyer. Vlerësimi për ta shpallur Tiranën ‘Qyteti Europian i Sportit’ lidhet me politikat e ndërmarra nga bashkia dhe me vizionin e zhvillimit të qytetit të Tiranës, jo vetëm si kryeqytet i Shqipërisë, por tashmë si një kryeqytet i sportit evropian,” u shpreh Balla.

“Jam jashtëzakonisht i lumtur që Tirana është “Qyteti Europian i Sportit” i radhës. Kjo është një mundësi e madhe për Tiranën, për të rritur vizibilitetin e saj, për të investuar edhe më shumë tek infrastruktura sportive për të gjithë sportet, sportet për minoritetet e ndryshme, për të rinjtë nëpër shkolla, për njerëzit aktivë, sportet për të moshuarit, për të rriturit. Ky është mesazhi i madh i sportit: që të bashkojë dhe të integrojë. Çdo euro e investuar në sporte, është një euro e ruajtur për çdo trajtim mjekësor të mundshëm lidhur me problemet e shëndetit. Sërish, urime miqve të mi në Tiranë dhe të gjithë qytetarëve të Shqipërisë,” tha Andrey Kovatchev, anëtar i Parlamentit Europian dhe zv/President i Partive të djathta Popullore Europiane.

“Viti tjetër i Tiranës ‘Qyteti Europian i Sportit’ do të jetë një vit tepër i rëndësishëm, ku kryebashkiaku ka bërë një punë të jashtëzakonshme, duke qenë edhe atasheu olimpik i Komitetit Olimpik, që e ka mbështetur Komitetin Olimpik me projekte të ndryshme dhe njëkohësisht edhe Klubi Sportiv i Tiranës, Drejtoria e Sportit në Bashkinë e Tiranës, ka pasur një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me Komitetin Olimpik dhe me gjithë federatat shqiptare. Kur bëhen të gjithë aktorët dhe faktorët bashkë, duke filluar nga qeveria, nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit, nga Ministria e Rinisë dhe Fëmijëve dhe nga bashkitë në përgjithësi, por kryesisht nga Bashkia e Tiranës, të jeni të sigurtë që do bëhen punë të mira,” u shpreh kreu i KOKSH, Fidel Ylli.

“Tirana 2023 do të jetë “Qyteti Europian i Sportit”. Kjo është një gjë fantastike dhe një mundësi shumë e mirë për të rinjtë e qytetit të Tiranës. Unë besoj që do të jetë eventi më i rëndësishëm dhe çdo vit do të kemi më shumë se 1 mijë aktivitete sportive. Kjo është një gjë fantastike për t’i dhënë qytetit gjallëri, për t’i dhënë shëndet dhe shpresoj që ta gëzojmë të gjithë së bashku,” tha zv/ministri i Arsimit dhe Sportit, Endri Hoxha. /tvklan.al