BSH: Bankat, më shumë kredi për bizneset e turizmit

15:49 20/11/2023

Kredimarrësit kërkojnë hua në Lekë për shkak të kursit

Kredia në banka për sektorin privat ka ardhur në rënie përgjatë vitit 2023. Sipas një raporti të Bankës së Shqipërisë, sektori i shërbimeve dhe kryesisht performanca e mirë e turizmit ka bërë që bizneset e kësaj kategorie të jenë më të mbështetura me kredi nga bankat.

Financimi është orientuar drejt sektorëve që kanë dhënë kontributin më të madh në rritjen ekonomike si tregtia, ndërtimi dhe turizmi.

Sipas analizës së Bankës së Shqipërisë, ngadalësimi i ritmeve të rritjes së kredisë ka qenë më i dukshëm në sektorin e ndërtimit, ku financimi në tremujorin e tretë u rrit vetëm me 5% nga 15% në gjashtëmujorin e pare. Në sektorin e industrisë, kreditimi raportohet të ketë rënë me 10% në krahasim me 7% në gjashtëmujorin e parë.

Nga ana tjetër ashtu si biznesi edhe individët kanë shfaqur tendenca që kredinë ta kanalizojë në monedhën vendase, kjo për shkak të normave të ulëta të interesit, por edhe për t’u mbrojtur nga luhatjet e kursit të këmbimit.

Ndërkohë financimi i bankave për individët ka vijuar me ritme të larta edhe gjatë tremujorit të tretë. Sipas qëllimit të përdorimit vihet re se kredia hipotekare ka ardhur në ngadalësim, ndërsa kredia për konsum është përshpejtuar. Interesi mesatar i kredisë në Lek për individë shënoi 6.7% në tremujorin e tretë nga 7.0% dhe 7.6% që ishte në dy tremujorët paraardhës.

Politikat e kreditimit për individët përgjatë vitit 2023, ndryshe nga bizneset, kanë qenë më lehtësuese, ku përveç shumave të aprovuara pati kërkesa më të ulëta për kolateral.

Tv Klan