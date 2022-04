BSH: Çmimet, të larta deri në fund të vitit

15:39 05/04/2022

“Duhet mbrojtje për shtresat në nevojë, ulje të borxhit”

Për Bankën e Shqipërisë, ekonomia do të vijojë të përballet me vështirësi duke përfshirë kosto shtesë për familjet dhe bizneset për një kohë të gjatë. Guvernatori Gent Sejko veçon se kriza e çmimeve të larta do të vijojë deri në fund të këtij viti për shkak të luftës në Ukrainë dhe sanksioneve që e pasuan.

“Ndonëse pasiguria është e konsiderueshme, informacioni i disponuar sugjeron se këto çmime do të vijojnë të mbeten të larta, të paktën dhe gjatë pjesës së mbetur të vitit 2022”.

Në prezantimin e Raportit të Tranzicionit të BERZH për vitet 2021-2022, Sejko nënvizoi se politikat ekonomike duhet të mbrojnë nga pasojat e goditjes shtresat më në nevojë të shoqërisë.

“Ky objektiv duhet të përmbushet nëpërmjet një ndërhyrjeje të përkohshme dhe të kujdesshme të politikës fiskale, e cila, në çdo rast, duhet të synojë në maksimumin e mundshëm, të mos përkthehet në rritje të fortë të borxhit publik”.

Megjithatë Guvernatori Sejko tha se pavarësisht goditjes në skenarët e Bankës së Shqipërisë parashikohet që vëllimi i aktivitetit ekonomik në vend do të shënojë rritje gjatë vitit 2022.

