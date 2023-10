BSH: Dobësimi i Euros, tkurrje në sektorin bankar

19:49 08/10/2023

“Norma e rritjes se bilancit u ngadalësua në 3.2%”

Gjatë periudhës Janar-Qershor të këtij viti, bilanci i sektorit bankar u tkurr lehtë. Shkak duket se është bërë efekti statistikor i mbiçmimit të kursit të këmbimit të Lekut dhe dobësimi i ndjeshëm i Euros.

Sipas vrojtimit të Bankës së Shqipërisë në terma vjetorë, norma e rritjes së bilancit u ngadalësua në 3.2%.

Duke qenë se rreth 1/2 e bilancit të sektorit bankar përbëhet nga instrumente të denominuara në valutë, efekti i mbiçmimit të Lekut ndaj valutave kryesore gjatë periudhës së 6-mujorit të parë ka qenë i konsiderueshëm.

Vlera në Lekë e aktiveve ra me rreth 13 miliardë ose me 1% gjatë periudhës Janar-Qershor duke shënuar 1,863 miliardë Lekë në fund të muajit Qershor 2023.

Kontributin kryesor në rënien e aktiviteteve e ka dhënë tkurrja me rreth 30 miliardë Lekë e “veprime me thesarin dhe ndërbankare”, ndërkohë që stoku i kredisë u pakësua me 3 miliardë Lekë.

Sipas Bankës së Shqipërisë, pavarësisht dobësimit të Euros por dhe disa valutave të tjera gjatë muajve të fundit, veprimtaria e sektorit bankar është zhvilluar në mënyrë të qëndrueshme duke mbështetur ekonominë me financim.

Sipas Bankës së Shqipërisë, tregu i valutave do vijojë të jetë i luhatshëm duke krijuar një normalitet të ri.

