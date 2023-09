BSH: Rezerva valutore në nivele rekord

Shpërndaje







15:48 04/09/2023

Në Korrik arriti vlerën e 5.61 miliardë Eurove

Rezerva valutore e Shqipërisë ka arritur nivelin më të lartë të të gjitha kohërave. Të dhënat e bankës qëndrore tregojnë se në fund të muajit Korrik, rezerva valutore llogaritet në 5.61 miliardë Euro.

Në një muaj kjo vlerë u rrit me 64 milionë Euro, ndërsa krahasuar me një vit më parë rritja është me 12%.

Rezerva valutore njohu rritje të ndjeshme që në Qershor, kur Shqipëria mori 600 milionë Euro borxh në tregun ndërkombëtar. Eurobondet e zhvilluara viteve të fundit, por edhe blerja e më shumë Eurove në tregun e brendshëm nga Banka e Shqipërisë duket se kanë ndikuar në zgjerimin e kësaj rezerve.

Për të minimizuar forcimin e mëtejshëm të Lekut, këtë vit banka qëndrore parashikon të tërheqë nga tregu 220-300 milionë Euro. Në fund të muajit Korrik, rezerva në monedhë të huaj arriti në 5.7 miliardë Dollarë, nga 5.5 miliardë Dollarë që ishte në fund të muajit Qershor.

Rezervat valutore administrohen nga Banka e Shqipërisë. Ato përdoren për financimin e sigurimit të importeve ose për t’i mundësuar Bankës së Shqipërisë të ndërhyjë në treg për të stabilizuar goditjet nga kursi i këmbimit.

Tv Klan