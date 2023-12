BSH: Ulet sasia e parasë jashtë bankave

19:50 10/12/2023

“Tregut i mungojnë 100 mln në monedhën kombëtare”

Shumat e parave që qarkullojnë jashtë sistemit bankar kanë shënuar një rritje të ngadaltë muajve të fundit. Referuar shifrave të publikuara nga Banka e Shqipërisë, paraja jashtë korporatave depozituese pa përfshirë investimet e qeverisë është rritur me vetëm 800 mln lekë gjatë tetorit, duke qëndruar po në kufijtë e 741 mld lekëve.

Edhe depozitat me afat në lekë të rezidentëve jo banka, janë rritur me rreth 2 mld lekë duke shkuar në 937 mld lekë. Ndërkohë që në rënie me rreth 100 mln lekë rezultojnë shumat në monedhën kombëtare, të cilat qëndrojnë në 673 mld lekë. Rënia e këtyre treguesve lidhet me zhvlerësimin e valutave dhe rritjen e parasë qarkulluese në monedhën tonë kombëtare.

Nga ana tjetër, edhe paraja që qarkullon jashtë sistemit ka rënë, ku në tetor raportohen rreth 5 mld lekë më pak, në total 405.5 mld lekë. Për ekspertët mbajtja stok e 47,8 mld lekësh nga qeveria për shpenzime që nuk janë kryer, do të thotë mungesë në treg e këtyre parave, që përkthehet në zhvlerësim të mëtejshëm të valutave në kursin vendas.

Tv Klan