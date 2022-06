BTS promovon albumin e ri me dyqane të dedikuara

Shpërndaje







23:00 11/06/2022

Grupi koreano jugor i djemve BTS po promovon albumin e ri me dyqane të dedikuara në New York City dhe Los Angeles. Fansat u rreshtuan në orët e para të mëngjesit për të qenë ndër të parët që blejnë artikuj të tillë si disqe, bluza, kapele dhe postera të ndryshme të krijuara ekskluzivisht për grupin muzikor. Menaxherja shprehet se përmes këtyre dyqaneve fansat lidhen më tepër me BTS.

“Qëllimi i këtij dyqani është të rilidhemi me fansat, që janë më të mirët në botë, për të festuar albumin e ri. Për t’ju thënë faleminderit. Dhe thjesht, të jemi përsëri bashkë”, thotë ajo.

Dyqane të tilla do të jenë të hapura çdo ditë dhe biletat për fansat amerikanë janë falas. Organizatorët presin që qindra njerëz t’i vizitojnë ato.

Kujtojmë se grupi BTS publikoi albumin e tyre të ri “Proof” të premten në një rikthim të shumëpritur në skenën muzikore ndërsa festojnë përvjetorin e nëntë të debutimit të tyre këtë muaj.

Klan News