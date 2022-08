Budapesti shkel sanksionet ndaj Moskës

Shpërndaje







23:20 27/08/2022

Projekti i ndërtimit të dy reaktorëve në centralin bërthamor në Paks pritet të kushtojë rreth 12.4 miliardë dollarë dhe do të dyfishojë kapacitetet e prodhimit të energjisë. Paks është centrali i vetëm bërthamor i Hungarisë, ishte ndërtuar në vitet ’80 duke përdorur teknologji sovjetike. Ministri i Jashtëm hungarez Peter Szijjarto deklaroi se është një mënyrë për të garantuar sigurinë energjetike të Hungarisë në terma afatgjatë dhe për të mbrojtur vendin nga luhatjet e çmimit të energjisë.

Rusia do të financojë pjesën më të madhe të projektit përmes një kredie prej 10 miliardë dollarësh dhe Hungaria do të paguajë 2.5 miliardë dollarët e mbetur. Kryeministri hungarez, Viktor Orban, ka mbajtur lidhje të ngushta me Moskën pavarësisht sanksioneve ndëshkuese që Bashkimi Europian ka vendosur ndaj Moskës pas pushtimit të paprovokuar të Ukrainës.

Szijjarto tha se dy rektorët e rinj do të funksionalizohen më 2030. BE-ja, që po përballet me çmime rekorde të elektricitetit dhe gazit natyror, së fundmi ka prezantuar një plan që inkurajon shtetet anëtare të heqin dorë nga energjia ruse. Hungaria, që varet shumë nga importet e gazit natyror rus, ka siguruar një përjashtim nga blloku me qëllim që të mbajë nivele të larta të importit.

Klan News