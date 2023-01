Bujar Qamili zbulon këngëtarin që nuk do të bashkëpunonte kurrë dhe fton Aleksandër Gjokajn për bashkëpunim!

Shpërndaje







00:00 16/01/2023

Këngëtari i njohur Bujar Qamili ka qenë i ftuar në emisionin “Zemër Luana” me autorësi dhe moderim të Luana Vjollcës. Ai është përshtatur mjaft mirë me personazhet e tjerë të ftuar si Flor Binaj, Dren Abazi, Adelina Tahiri, Sabiani dhe Antonela Berisha.

Por sigurisht që as Bujar Qamili nuk i ka shpëtuar “Gojës të Luanit”, ndonëse si një këngëtar me vite eksperiencë, pyetja për të ka qenë se cilin këngëtar shqiptar do e ftonte për një bashkëpunim dhe cilin prej tyre nuk do e bënte një bashkëpunim.

Bujar Qamili është shprehur se do të ftonte për bashkëpunim Aleksandër Gjokën, por s’do të bënte bashkëpunim me mikun e tij Redon Makashin. Sigurisht që Bujari është treguar i sinqertë dhe pse jo të gjithë do e prisnin me qejf një këngë nga Bujar Qamili dhe Aleksandër Gjoka./tvklan.al