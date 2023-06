Bujtina me turistë zviceranë, ikin dritat. Pronari: Gjithë natën gjeneratori ndezur, harxhova mbi 100 Euro karburant

23:11 14/06/2023

Bujtinat Adora në Fierzë janë një investim rreth 2 milionë Euro i bërë nga sipërmarrësi Paulo Gjoka. I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, ai tha se shumica e vizitorëve të huaj janë spanjollë.

“Vizitorët kryesorë shumica janë të huaj por dhe shqiptarët shumë. Nuk ka turistë më të mirë se shqiptarët. Të huajt janë kryesisht spanjollë, gjermanë, shumë zviceranë, francezë, por dominojnë spanjollët. Vitin e kaluar ishin spanjollë”.

Gjoka shprehet i kënaqur me investimin që ka bërë, pavarësisht se shpeshherë përballen me mungesën e energjisë elektrike. Ai ka treguar edhe një rast kur ka patur klientë zviceranë dhe u detyrua të mbante gjeneratorin ndezur gjithë natën që turistët të mos shkruanin përshtypje negative.

“Shumë i kënaqur jam, pavarësisht problemeve që kemi gjithmonë, probleme pafund që kemi me energjinë elektrike. I akomodon gjithë njerëzit nëpër dhoma, u shërben mirë me çfarë të mundesh e me sa të mundesh, në momentin më të mirë të ikin dritat. Ti ndez gjeneratorin, duhet të rrish gjithë natën me gjenerator. Kam patur 2 zviceranë në të gjithë dhomat kohë dimri dhe më ikën dritat për gjithë natën dhe u detyrova të harxhoj më shumë se 100 e ca euro karburant që të lija gjeneratorin gjithë natën ndezur vetëm që mos shkruanin keq në Booking”.

