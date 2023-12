Bukëpjekësi emigrant i frikësohet dëbimit nga Franca

13:33 27/12/2023

Punëdhënësit kërkojnë që qeveria të marrë masa për të lejuar punëtorët pa dokumenta të plotësojnë vendet e punës

Souleymane Barry, një bukëpjekës 20 vjeç, emigrant që jeton në Rennes, mendon se situata e tij si një punëtor pa dokumente në Francë është bërë më e vështirë.

Frika se mund të dëbohet është rritur. Dhoma e ulët e parlamentit francez në fillim të dhjetorit refuzoi miratimin e një projekt-ligji për imigracionin që synon dëbimin e atyre që kanë ardhur nga vendet kryesisht ku konfliktet janë të pranishme. Ligjvënësit nuk debatuan për këtë projekt-ligj duke i dhënë një goditje të madhe për qeverinë e presidentit Emmanuel Macron , i cili kishte mbrojtur ligjin e propozuar.

I riu Guineas mbërriti në Francë në vitin 2019 kur ishte ende adoleshent. Ai filloi një trajnim për t’u bërë furrtar në Rennes, në perëndim të Francës, dhe sot është një punonjës me kohë të plotë në furrën Ange.

“Në fakt, është një punë që e kam pasion sepse më pëlqen të zgjohem herët. Puna po bëhet gjithnjë e më shumë si punë fizike. Më pëlqen, të bëj brumin. Mendoj se është një nga punët më të mira në botë.”

Megjithatë, Barry përballet me një urdhër ekstradimi nga policia franceze që vendosi të refuzojë kërkesën e tij për leje pune dy herë.

“Fakti që e gjej veten në këtë situatë është e komplikuar, sepse nuk është e lehtë. Kjo situatë i ndërlikon gjërat, e bën gjithçka më të vështirë. Unë nuk pata mundësi të rritesha. Por isha shumë me fat dhe ishte një ide e mirë të arrija në Francë për një të ardhme më të mirë. Por për të pasur sukses, vendosa të gjitha forcat si i ri që jam duke u përgatitur për të ardhmen time.”

Punëdhënësi i tij, Olivier Cothenet, filloi një peticion në internet dhe apeloi për të drejtën e Barry për të qëndruar në Francë dhe për të respektuar kontratën e tij të punës.

“Sot, është shumë e vështirë të gjesh njerëz të kualifikuar, njerëz të besueshëm, njerëz që duan të punojnë me pasion dhe që janë kërkues. Të jesh bukëpjekës do të thotë të zgjohesh herët çdo mëngjes, të punosh me miell me orë të gjata. Ngarkesa e punës është e rëndë.”

Biznesmeni 37-vjeçar shprehet se emigrantët janë një burim i çmuar dhe se ai kërkon nga qeveria franceze që të marrë masa që t’i lejojë punëtorët pa dokumente të plotësojnë boshllëkun e vendeve të punës.

“Souleymane është i talentuar dhe ka bërë praktikën me ne dhe ajo që kërkojmë vetëm ta mbajmë atë. Sot ai ka shumë detyrime sepse paguan taksa. Edhe pse nuk është i rregjistruar ai është i integruar në mënyrë perfekte.”

Projektligji kundër emigracionit ka qenë një pikë kyçe e përpjekjeve të Macron për të treguar se ai mund të jetë më i ashpër për çështjet e rendit dhe ligjit, duke mbajtur dyert e Francës të hapura për punëtorët e huaj që mund të ndihmojnë ekonominë, por jo për emigrantët e paligjshëm.

Por pa një shumicë në parlament, ai ka luftuar për të miratuar një projekt-ligj që ka dispozita strikte që nuk pëlqehen nga konservatorët dhe e djathta ekstreme.

