Bulku synon “Euro 2023”

23:36 15/03/2023

Trajneri i Shqipërisë U-17 optimist, analizon kundërshtarët në fazën “Elite Round”

Kombëtarja U-17 ka nisur grumbullimin për fazën e kampionatit europain “Elite Round”, që do të zhvillohet në Shqipëri. Trajneri Ervin Bulku shpreh optimizmin për kualifikimin.

Trajneri i Shqipërisë U-17, Ervin Bulku, deklaroi se objektivi i kombëtares është kualfikimi për në finalet e Europianit 2023. Eventi zhvillohet në Hungari në muajin Qershor.

Lojtarët 17 vjeçarë zhvilluan seancën e parë stërvitore, ndërsa po përgatiten për ndeshjet në fazën “Elite Round”. Shorti e ka vendosur Shqipërinë në Grupin 8 së bashku me Francën, Zvicrën dhe Letoninë, ndërsa ndeshjet e kësaj faze do të luhen në vendin tonë në muajin mars 2023.

Tekniku kuqezi analizoi rivalët, ndërsa shprehu besimin te futbollistët që drejton.

“Duke parë rivalët e grupit, kemi respekt për Francën, Zvicrën dhe Letoninë, por ne kemi objektiva të qarta, që të kualifikohemi për në finalet e Europianit 2023. Franca sigurisht është kampionia në fuqi e Europës, por ne nuk i trembemi asnjë kundërshtari, sepse këto djem kanë treguar dhe meritojnë respekt, pasi janë përballur denjësisht me skuadra po kaq të forta dhe arritur të kalojnë eliminatoret. Nuk shoh asnjë arsye pse të mos tentojmë për të shkuar në finalet e Europianit. Gjithçka nga varet nga ne, urojmë që çdo gjë të shkojë mirë dhe djemtë të jenë në formën e tyre më të mirë dhe të gjithë bashkë të arrijmë të marrim një rezultat që të hyjmë në histori për futbollin shqiptar”.

Tekniku shtoi se baza e grupit është po e njëjta që i solli përfaqësueses kualifikimin në “Elite Round”.

“Është e vërtetë që kemi afruar disa lojtarë të rinj me Hasani e Sulejmanin, të cilët aktivizohen në Gjermani e ne shpresojmë që qeveria të na ndihmojë duke i pajisur sa më shpejt me pasaporta shqiptare në ditët e ardhshme, pasi në të kundërt do të jetë e pamundur që ata të aktivizohen. Ne mendojmë që për momentin kemi në dispozicion të gjithë lojtarët më të mirë të kësaj grup-moshe. “

Më 22 Mars, kuqezinjtë U-17 luajnë ndaj Francës në stadiumin “Air Albania”. Ndeshja e dytë Zvicër-Shqipëri luhet më 25 Mars po në “Air Albania”, ashtu si edhe ajo kundër Letonisë tre ditë më pas.

