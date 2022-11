Bumçi: Çfarë kërkojmë të arrijmë me protestën e 6 Dhjetorit

Shpërndaje







23:26 21/11/2022

Gjatë një lidhjeje Skype me emisionin “Opinion” në Tv Klan, demokrati Aldo Bumçi shpjegoi se çfarë synon PD-ja me realizimin e protestës më 6 Dhjetor, të njëjtën ditë kur do të mbahet samiti i BE në Tiranë.

Aldo Bumçi: Vlerat europiane me një popull pro europian. Ne kërkojmë një aleancë, atë që Rama e degdisi Shqipërinë në honet e monizmit në gjuhën popullor, pushteti i personalizuar quhet pashallëk apo sulltanat, asnjëra nuk është në Europë, nuk janë sisteme europiane, këtu e ka degdisur Rama në vitin e dhjetë të qeverisjes dhe ne po i themi europianëve ka një opozitë pro europiane.

Bumçi gjithashtu konfirmon se në protestë do të jetë pjesëmarrëse edhe Partia e Lirisë.

Aldo Bumçi: Me Partinë e Lirisë kemi një aleancë të qëndrueshme, të qartë, në shkaqet që e kanë sjellë Shqipërinë këtu dhe në zgjidhjen, dhe ndryshe sa ndodhi në zgjedhjet e kaluara kur ne lamë 6 mandate në tavolinë për mungesë koordinimi, sot kundër dëshirës së zotit Rama se prandaj i bëri ndryshimet kushtetuese dhe shkatërroi formulën e koalicioneve popullore të mirënjohur, ne sot kemi një opozitë të konsoliduar./tvklan.al