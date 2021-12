Bundesliga mbyll stadiumet, masë parandaluese për përhapjen e Omicron

18:09 22/12/2021

Bundesliga do të mbyllë dyert e stadiumeve për shkak të Covid-19. Kancelari gjerman Olaf Scholz mori këtë vendim. Zbatimi do të nisë prej 28 Dhjetorit. Kampionati i futbollit në Gjermani e ka mbyllur për këtë vit dhe zbatimi do të nisë prej Janarit kur do të kthehet në fushë.

Shikuesve do t’u mohohet prania në stadiume dhe salla sportive edhe në evente të tjera të mëdha sportive.

Nuk dihet se do të zgjasë kjo situatë. Një goditje për këtë vend pavarësisht se ishte i pari që zbatoi protokollin shëndetësor në Europë. Këto masa u riaktivizuan për të parandaluar përhapjen e Covid dhe varianteve të virusit. Qeveria gjermane është e shqetësuar nga përhapja intensive e Omicron. Mes futbollistëve të Bundesligës është i fortë refuzimi për t’u vaksinuar.

Tv Klan