Bundesliga mrekullohet nga Union Berlin

Shpërndaje







13:04 17/10/2022

Kryeqytetasit kryesojnë edhe pas 10 javësh kampionatin gjerman

Union Berlin shkruan një tjetër faqe historie në Bundesligën gjermane. Kryeqytetasit konsoliduan pozitat në krye të elitës së futbollit gjerman, teksa përballë Borussia Dortmund koleksionuan fitoren e radhës.



Një fitore komode me shifrat 2-0 dhe pas 10 javëve të para të kampionatit, Union Berlin gjendet në krye me 4 pikë më shumë se Bayern Munich ndjekës. Ecuria e mirë në këtë edicion ka bërë që te berlinezët të ëndërrojnë të shkojnë larg këtë sezon.



Ndaj verdhezinjve, skuadra e teknikut Fischer nuk dominoi, gjithsesi në ato pak raste të krijuara arriti që të shënonte dhe të siguronte fitoren e 7-të në këtë sezon të Bundesligës.



Formë e jashtëzakonshme e treguar nga ta deri në këtë moment, me përrallën Union Berlin që vijon të mrekullojë tifozët gjerman, por jo vetëm.

Klan News