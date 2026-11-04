Aktori i njohur turk Burak Özçivit është përfshirë në një debat të fortë në rrjetet sociale pas publikimit të disa pamjeve nga seriali i tij më i ri, “Güneşin Doğduğu Yer”. Këtë herë, reagimet e publikut nuk kanë të bëjnë me interpretimin e tij, por me një skenë të dhunshme që ka shkaktuar indinjatë te shikuesit.
Gjithçka nisi pas publikimit të videos promovuese për episodin e tetë të serialit, ku personazhi Kenan, i interpretuar nga Özçivit, shfaqet në një përballje brutale me një grua. Pamjet tregojnë momentin kur ai e hedh atë mbi shinat e trenit, i vendos këmbën mbi kokë dhe më pas e kërcënon me armë.
Kjo sekuencë nuk kaloi pa u vënë re nga ndjekësit e serialit, të cilët shprehën pakënaqësinë e tyre përmes komenteve në rrjetet sociale. Shumë prej tyre e konsideruan të tepruar paraqitjen e dhunës ndaj një gruaje, duke ngritur shqetësimin se skena të tilla mund të kontribuojnë në normalizimin e sjelljeve të dhunshme në ekran.
Reagimet shkuan deri në thirrje për bojkotimin e produksionit. Disa shikues deklaruan se nuk do ta ndiqnin më serialin, ndërsa të tjerë kritikuan mënyrën se si ishte zgjedhur të promovohej episodi i ri.
Pas kritikave të shumta, produksioni duket se ka ndërmarrë një hap për të zbutur reagimet. Në versionin e ripublikuar të videos promovuese është hequr një nga momentet më të diskutuara, pikërisht ai ku Kenani shfaqet me këmbën mbi kokën e gruas.
Megjithatë, ndryshimi në materialin promovues nuk e ka shuar debatin. Episodi ka rikthyer diskutimet mbi mënyrën se si trajtohet dhuna ndaj grave në prodhimet televizive dhe përgjegjësinë e krijuesve për mënyrën se si këto skena paraqiten para publikut.
/tvklan.al