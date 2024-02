“Burg me kamera” për gruan, nëna e Asqeriut mohon dhunën: Xheloz i paparë, jo or ti nuk e ka rraf…

15:33 06/02/2024

Përsëritet rasti i Jetnor Zhabolit në Kodër Institut, Asqeri Mandri mbante të izoluar bashkëshorten

Pas zbulimit të 31-vjeçarit Jetnor Zhaboli i cili mbante të izoluar familjarët e tij në banesë, një tjetër rast thuajse i ngjashëm u konstatua nga policia e Tiranës. Asqeri Mandri në banesën e tij në zonën Kodër Institut, prej kohësh mbante mbyllur bashkëshorten e tij, të cilën e mbikëqyrte me kamera si dhe ushtronte dhunë ndaj saj.

“34-vjeçari Asqeri Mandri 6 muaj më parë ishte kthyer nga Gjermania, dhe prej asaj kohe kishte nisur të monitoronte banesën me kamera. 3 të tilla i kishte vendosur në ambientet e brendshme, ndërsa dy të tjera në ambientet e jashtme.”

Shtëpia e 34-vjeçarit në të cilën jetonte me gruan dhe 4 fëmijët ndodhet në rrugën “Gramozi”, në katin e dytë të këtij objekti. Në fasadën e jashtme 34-vjeçari kishte instaluar dy kamera që filmonin hyrje-daljet në shtëpi. Ndërsa në 3 dhoma të banesës ai filmonte çdo lëvizje të tij gruas dhe fëmijëve. I pyetur nga policia Mandri u shpreh se i monitoronte pasi “kështu ia dha truri”. Dhuna u denoncua nga gruaja, e cila telefonoi policinë për të kërkuar ndihmë. Ajo i tha agjentëve të policisë se bashkëshorti i saj prej kur ishte kthyer nga Gjermania ka shfaqur shenja xhelozie dhe ka ushtruar dhunë ndaj saj. Në pamjet e kamerave te sekuestruara janë gjetur momente kur i riu me origjinë nga Dibra pasi lozte me fëmijët e mitur ngrihej dhe dhunonte gruan.

Por nga ana tjetër e ëma e Asqeri Mandrit hodhi poshtë këto pretendime.

“Jo or ti, t’i kishte rraf nuk janë krejt…Jo or ti djalë jo! Po jo bre se ka ashtu fare…Xheloz, i papamë mo! Se a po e ruante brenda ai?! Nuk më pyesin mua çunat, lekë ka 5, 6 vite që nuk na ka dorëzuar. 600 mijë lekë merr, se punon. Po në fabrikë, ka punuar që i vogël.”

Të njëjtën gjë tha edhe vëllai i 34-vjeçarit jashtë kamerave i cili u shfaq tek banesa e Asqeri Mandrit. Edhe i vëllai i tij rezulton i dënuar me burg për dhunë në familje. Asqeri Mandri dhe gruaja e tij rezultojnë të martuar prej afro 10 vitesh.

