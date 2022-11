Burg me qëllim ekstradimi në Itali për Ilir Pajën

15:41 05/11/2022

49-vjeçari u kap në Tiranë pas 5 vitesh në arrati

Gjykata e Tiranës ka lënë në burg me qëllim ekstradimin drejt Italisë, 49 vjeçarin, Ilir Paja. I njohur dhe me nofkën ‘UFO’, Paja u arrestua dy ditë më parë në një lokal zonën e Laprakës pas 5 vitesh në arrati.

Në seancën e zhvilluar këtë të shtunë mbrojtja e Ilir Pajës, pretendoi se i shumëkërkuari ka shlyer dënimin e tij, duke pretenduar se në 2011, ishin krimet e rënda e dënuan atë me 17 vite burg edhe për krimet e kryera në Itali.

Ai ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar si person shumë i kërkuar nga në shtetin fqinj pasi Gjykata e Apelit Milano, e ka dënuar me 25 vjet e 4 muaj burgim për vrasje të punonjësve të policisë, kryer në bashkëpunim dhe rrëmbim personi.

Vite më pare, Paja u arratis nga Burgu i Peruxhias, duke përdorur si litarë e disa çarçafë, teksa vuante dënimin për dy vrasjet.

Paja gjithashtu ka qenë i dënuar me 16 vite burg për plagosjen e rëndë të një efektivi të njësisë operacionale të Policisë me 6 Mars të vitit 2008 në Tiranë, por arriti të fitojë lirinë me vendim të gjyqtares së Krujës, Enkelejda Hoxha.

