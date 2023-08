Burg pa afat për 29 vjeçarin, Albi Mëcini

16:02 31/08/2023

Do të kryente atentat me 21 kg lëndë plasëse

Albi Mëcini, 29-vjeçari i arrestuar me 21 kilogramë lëndë eksplozive e montuar për shpërthim në distancë, u la në burg pa afat nga Gjykata e Fierit me dyshimet se ishte duke u përgatitur për të kryer një antentat në këtë qytet.

Përballë Gjykatës ku u dërgua me masa shtesë sigurie, i riu nuk ka folur.

Në kërkim, si bashkëpunëtor të Mëcinit në sigurimin e mjeteve dhe kushteve për atentatin e parandaluar në Fier, janë edhe Arafat Manërkolli, 27 vjeç nga Dibra dhe Ervis Cukali 25 vjeç nga Tirana.

Lënda eksplozive u gjet pranë makinës së Mëcinit në në dy çanta të montuara me celularë dhe nëpërmjet një mekanizmi, shpërthimi do të bëhej i telekomanduar. Pas arrestimit të tij, nga kontrolli në zonë, Policia gjeti një makinë tjetër brenda të cilës ishin 3 bidona me lëndë djegëse benzinë, e cila dyshohet se do të përdorej për largim nga vendi i ngjarjes dhe asgjësim të provave.

Ndërkohë, Albi Mëcini pritet të përballet edhe me Gjykatën e Sarandës, e cila caktoi të mërkurën, në 30 gusht masën e sigurisë “Arrest në burg” për akuzën e rrëmbimit dhe mbajtjes peng të Leonard Thodhorit dhe Fatmir Sulovarit. Sipas policisë, ai bashkë me Sebastjan Latajn, 25 vjeç, i shpallur në kërkim, kanë marrë pjesë në rrëmbimin e këtyre personave, të denoncuar të zhdukur në prill të këtij viti.

Pavarësisht kërkimeve të bëra për disa muaj, policia ende nuk ka gjetur trupat e tyre dhe zyrtarisht nuk bënë të ditur arsyet e ngjarjes.

