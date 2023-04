Burg pa afat për Axel Hoxhajn

Shpërndaje







15:45 22/04/2023

Prokuroria e akuzon si vrasësin e Stiven Toshkësit

18-vjeçari Axel Hoxhaj hyri i qetë në seancën gjyqësore ku u përball me akuzën e vrasjes së Stivën Toshkësit, ngjarje e ndodhur pak pas mesnatës së 18 Prillit në kryeqytet.

Ai u mbyll në qeli nga Gjykata e Tiranës, e cila pranoi kërkesën e Prokurorisë së Tiranës për caktimin e masë së sigurisë “arrest në burg”, duke e konsideruar atë si autorin kryesor të vrasjes tragjike me thikë të 20-vjeçarit.

Ashtu si para policisë, edhe përballë gjyqtarit Kujtim Vraniçi, i riu qëndroi i heshtur duke thënë se do të fliste në një moment tjetër për rrethanat e ngjarjes.

Referuar dëshmive të marra, Prokuroria thotë se Hoxhaj dhe Toshkësi, prej disa kohësh ishin përfshirë në një konflikt për një vajzë, i cili duket se prodhoi edhe ngjarjen e rëndë.

Axel Hoxhaj, disa minuta para vrasjes, rezulton se po lëvizte në këmbë me mikun e tij Ensi Maze, në lagjen e viktimës. Ky i fundit bashkë me një mikun e tij po qarkullonin me makinë, kur janë përballur me autorët e dyshuar.

Pas një debati me fjalë, ata janë përfshirë në konflikt fizik, ku Hoxhaj rezulton se e ka goditur atë me thikë, në kohën që Ensi Maze, sipas kamerave te sigurisë, mbante të bllokuar në makinë mikun e Stivën Toshkësit.

Ndërkohë, deri më tani hetuesit nuk kanë dyshime se arma i përkiste autorit, bazuar edhe në dëshminë e dëshmitarit okular.

Gjykata e Tiranës të premten mbylli në qeli pa afat edhe Ensi Mazen, si bashkëpunëtornë ngjarje, megjithëse i riu dhe avokatët e tij mohuan dijeninë për konfliktin me Hoxhajt dhe Toshkësit.

Ata pretenduan se ndërhyrjen e kishte bërë për të shuar sherrin që nisi.

Tv Klan