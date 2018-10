Burg për ata që shpifin? Rama: Shqiptarët nuk do të paguajnë as një supë burgu

Një natë më parë u mjaftua duke thënë se shumë shpejt do të ketë një paketë antishpifje, ndërsa sot kryeministri Edi Rama e ka sqaruar më tej këtë ide, e cila u kundërshtua nga opozita.

Më vjen mirë që s’jam më i vetmi që them se vajzën e morën peng dhe e kthyen në mish për topat e kazanit politik e mediatik!Më mirë vonë se kurrë.Ndërkohë duhet çmontuar me fakte pjesa tjetër e këtij horrori mendjesh e gojësh të përdala.Dhe shumë shpejt një paketë antishpifje👊 — Edi Rama (@ediramaal) October 2, 2018

Kreu i qeverisë tha mbrëmjen e së mërkurës se nuk do të ketë dënim me burg, por me gjobë për të gjithë ata që shpifin.

“Paketa AntiShpifje në Kod Penal? Jo jo, as edhe një supë burgu nuk mund të paguajnë shqiptarët për shpifësat. Shpifësat e çdo lloji po, ata duhet t’i paguajnë sa frëngu pulën shpifjet e tyre dhe çdo pellg mediatik duhet t’u dalë për zot shpifësve që hedhin gurin e fshehin dorën”, shkroi Rama në Twitter.

Paketa AntiShpifje në Kod Penal?Jo jo, as edhe një supë burgu nuk mund të paguajnë shqiptarët për shpifësat🤧Shpifësat e çdo lloji po, ata duhet t’i paguajnë sa frëngu pulën shpifjet e tyre dhe çdo pellg mediatik duhet t’u dalë për zot shpifësve që hedhin gurin e fshehin dorën🤡 — Edi Rama (@ediramaal) October 3, 2018

Ideja e kryeministrit lindi pasi ai akuzoi politikën dhe median se e kthyen në mish për top Xhisiela Malokun, e cila publikisht pranoi se kishte bërë denoncime të rreme për dhunë. /tvklan.al