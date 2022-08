Burg policit që shoqëroi të shumëkërkuarin

Shpërndaje







15:42 25/08/2022

Jeton Lami nuk mbrohet për akuzat e Prokurorisë

Polici i Forcave Operacionale Jeton Lami, do të qëndrojë në burg deri në përfundim të hetimeve, pasi Gjykata e Kurbinit konfirmoi këtë të enjte masën e sigurisë dhënë në mungesë dy ditë më parë.

Lami akuzohet nga Prokuroria se ka shpërdoruar detyrën pasi në kohë dhe vende të ndryshme ka shoqëruar gjatë kohës që ishte në kërkim një person shumë të kërkuar në vend.

Në përfundim të seancës, avokati Gentian Rumano tha për mediat se as klienti dhe as ai vetë nuk kanë mbajtur qëndrim në lidhje me pretendimet e Prokurorisë.

“Qëndrimi jonë ka qenë vetëm në lidhje me kushtet e vazhdimit të masës së sigurimit, lidhur me rrethanat e tjera ato di të sqarohen gjatë hetimit të çështjes”.

Në dosjen e Prokurorisë thuhet se gjithçka është zbardhur nga kamerat e sigurisë së një biznesi në fillim të muajit Gusht, ku nga këqyrja e të cilave, Lami rezulton të ketë qenë në dy raste në shoqërinë e një prej personave më të kërkuar në Shqipëri.

Tv Klan