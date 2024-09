Ashtu siç kishte premtuar menjeherë pas shpalljes së vendimit nga Gjykata e Apelit, pasditen e kësaj të premteje, deputeti Ervin Salianji shoqëruar nga kolegë dhe juristë la ambientet e selisë së PD për t’u vetëdorëzuar në drejtorinë e Policisë së Tiranës.

Në një deklaratë për mediat, Salianji tha se betejën me regjimin do ta bëjë edhe nga qelia.

“Do të jetë një betejë që shpresoj të frymëzojë të gjithë qytetarët. Vendosim sakrificën, qoftë kjo duke sakrifikuar lirinë për të vërtetën, sepse e vërteta nuk ka çmim dhe në fund e vërteta do triumfojë, ashtu si do triumfojë edhe opozita.”

Në hyrje të Drejtorisë së Policisë, Salianjin e prisnin dhjetëra simpatizantë demokratë, pavarësisht se PD nuk pati thirrur tubime. Edhe nga këtu, ai theksoi lufta kundër pushtetit ka sakrificat e veta.

“Asnjë sakrificë nuk shkon dëm, padiskutim që secili merr kostot e veta. Shumë qytetarë dhe demokratë kanë vuajtur represionin e qeverisë. Ne do t’i çmontojmë banditët dhe dita e demokratëve dhe qytetarëve do vijë.”

Menjëherë pas kësaj deklarate, Salianji u përshëndet me mbështetësit PD-së dhe u vetëdorëzua në ambientet e policisë së Tiranës.

Më herët, Salianji në një konferencë për mediat bëri të ditur së bashku me kryetarin e grupit parlamentar kishin firmosur një kërkesë-padi drejtuar SPAK-ut për hetim pasuror ndaj ish-ministrit të brendshëm, Fatmir Xhafajt.

Ndërkohë, të hënën ai paralajmëroi se do të ketë një tjetër kallëzim penal, kësaj here në emër të Partisë Demokratike kundër kryeministrit Edi Rama për manipulim të provave në procesin qe solli dënimin e tij me burg.

Tv Klan