Burime diplomatike për Klan News: SHBA dhe BE afat deri të premten Kurtit për përgjigje pozitive për 3 kërkesat

Shpërndaje







12:57 07/06/2023

Burime diplomatike për Klan News bëjnë me dije se SHBA dhe BE i kanë dhënë afat deri të premten Albin Kurtit për përgjigje pozitive për 3 kërkesat e dorëzuar në tryezë të cilat janë: qetësimi i situatës në veri të Kosovës, mbajtja e zgjedhjeve të reja dhe kthimi në dialogun me Beogradin.

Në rast refuzimi, burimet diplomatike konfirmojnë sanksione personale ndaj Kryeministrit Kurti dhe ministrit të Brendshëm Sveçla dhe shtetit të Kosovës. Sipas të njëjtave burime, Kurti dhe ministri Sveçla mund të shpallen “non grata” në rast se situata në terren agravohet.

Po ashtu, burimet bëjnë me dije se në rast se nuk jepet një përgjigje pozitive, mund të ketë përjashtim eventual të Kosovës nga ndonjë organizatë ndërkombëtare ku është e anëtarësuar.

Sipas të njëjtave burime diplomatike, sanksionet janë të ndara në 2 faza, kthim i veriut në gjendjen e vitit 2004, ku KFOR merr kontrollin e plotë dhe po ashtu përfshijnë bllokim të fondeve nga SHBA dhe BE, pasivitet ndaj fushatës së Serbisë për çnjohje, bllokim i proceseve integruese./tvklan.al