Burri ecën 1.350 km për t’i “kujtuar” kryeministrit të mbajë premtimin

Një burrë nga India, i cili ka udhëtuar 1.350 km (838 miles) për të nxjerrë në pah një premtim të papërmbushur nga kryeministri, ka rifilluar udhëtimin e tij pas një qëndrimi të shkurtër në spital.

Muktikant Biswal u nis për të ecur nga shteti lindor i Orissa në kryeqytetin Delhi në veri.

Ai u shtrua në spital në Agra, 218 km larg nga destinacioni i tij.

Ai filloi ecjen e tij më 16 Prill me flamurin indian në dorë, mes temperaturave gjithnjë e më të nxehta të verës.

Modi kishte thënë në vitin 2015 se spitali do të shndërrohej në një “strukturë super specialiteti” të ngjashme me Institutin e famshëm të Indisë të Shkencave Mjekësore në Delhi.

Biswal i tha BBC se donte të takohej me Kryeministrin dhe t’i kërkonte të përmbushte premtimin e tij për përmirësimin e Spitalit të Përgjithshëm Ispat.

“Nuk e di nëse kryeministri do të takohet me mua apo jo”, i tha Biswal BBC. “Nëse nuk më takon mua, do të kaloj në grevë urie”.

Ai pritet të arrijë në Delhi në fund të kësaj jave.