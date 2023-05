Burri i vrau me sëpatë motrën, gruaja: Kërkojmë të marrë dënimin që ka hak

17:00 17/05/2023

Bashkëshortja e 58-vjeçarit, Tefik Tashit që i vrau me sëpatë motrën e saj, Alma Qevanin, kërkon nga drejtësia që burri i saj të marrë dënimin që meriton.

Në një prononcim për mediat, ajo thotë se zënka mes bashkëshortit dhe motrës së saj ka lindur pasi Tefik Tashi ishte nxehur pse Alma Qevani nuk i kishte hapur telefonin.

Bashkëshortja e Tefik Tashit, njëherësh motra e Alma Qevanit: Unë dhe motra ishim tek arat. Ishte nxehur pse nuk e hapi telefonin, asgjë tjetër. Më përpara ziheshin kot, por asgjë konkretisht, për punët e shtëpisë. Me mua nuk ka pasur konflikte bashkëshorti. Kishte pirë një ditë dhe u zunë dhe motra e mori inat të madh dhe prandaj nuk e hapte telefonin. Kam 2 vite që jam martuar. Të dyja ishim aty. Nuk e mbanim dot më se ai ishte i fortë. Aty nuk kishte njeri. Nuk e di se kush e njoftoi ambulancën, por erdhi një polic e më pas ambulanca. E sollëm ne motrën deri para derës. Kërkojmë drejtësinë dhe dënimin deri në fund që e ka hak. Nuk ka pasur konflike, as me mamanë dhe as me babain. U zu kot se pse nuk e hapi telefonin. Nuk ishte i alkoolizuar. Unë erdha nga puna. Do të ketë qenë tek shtëpia se ne nuk ishim aty./tvklan.al