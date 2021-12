Burri kryen 30 operacione për t’u dukur si Ricky Martin

Shpërndaje







15:13 25/12/2021

Një burrë në Argjentinë i është nënshtruar 30 operacioneve plastike për t’u dukur si ylli i muzikës latine, Ricky Martin. Francisco Mariano Javier Ibanez ka shpenzuar mbi 9.700 dollarë për t’u transformimin e tij, i cili nisi pas një komenti që i thoshte se ngjante me këngëtarin.

Francisco tani po përpiqet të mbajë nën kontroll fiksimin e tij me pamjen dhe operacionet plastike. Ai tregon se gjithçka nisi nga fëmijëria e tij kur në moshën 12-vjeçare u diagnostikua si obez. Për një vit ai nuk doli nga dhoma e tij, kurse të ngrënit e tepërt ishte reagimi ndaj dhunës së të atit.

“Haja sepse ndieja sikur nëse babai do të donte të më vriste me thikë, nuk do të më prekte dot sepse isha obez dhe dhjami do ta ndalonte. Kam qenë gay prej se isha fëmijë dhe kjo ishte tortura e tij më e madhe. Nuk do ta harroj ditën kur më gjeti duke i krehur motrës flokët, mori një hekur dhe ma theu në kokë”, rrëfen ai.

Në vitin 2018, Francisco hyri në një program ‘reality’ ku humbi 90 kilogramë dhe çdo gjë në shëndetin e tij mori drejtimin e duhur. Nga një njeri me hipertension, glukozë të lartë dhe dhimbje muskujsh, ai gëzon shëndet të plotë.

Fiksimi i tij me pamjen nisi kur njerëzit i thoshin se kishte njëfarë hijeje të yllit Ricky Martin dhe nga një shaka, ai kreu disa ndryshme të vogla që e rritën ngjashmërinë. Por ai tregon se nuk është gjithnjë e lehtë të mësohesh me një trup dhe pamje të re, edhe kur dëgjon fjalë si “dukesh për mrekulli, nuk ngjan me atë që ishe dikur”. Rrëfimin e tij, Francisco e mbyll duke thënë se “e rëndësishme është të jesh vetja, jo dikush tjetër”. Por atij iu desh pak kohë ta kuptonte./tvklan.al