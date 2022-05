Burri kthehet nga emigrimi dhe gjen në dollap një foshnje të pajetë, detaje nga ngjarja në Korçë

Shpërndaje







10:20 02/05/2022

Klodi Hasimllari do të tronditej pasi do të kthehej në shtëpi. Pas një periudhe në emigracion në Greqi ku punon, ai ka gjetur në shtëpinë e tij një foshnje të pajetë. Sipas detajeve që ka përcjellë gazetarja Daniela Zisi, Hasimllari kishte rreth 1 muaj që ishte kthyer nga Greqia dhe në dollap ka konstatuar një erë të rëndë. Ajo që do të zbulonte më pas do ta trondiste. Një foshnjë brenda valixhes.

Menjëherë më pas ka njoftuar policinë ku ka kallëzuar rastin. Dyshimet janë se fëmija është lindur nga bashkëshortja e tij, e cila vuan nga probleme të shëndetit mendor. Kjo e fundit është dërguar në maternitet për ekzaminime të mëtejshme dhe deri më tani nuk është në gjendje që të sqarojë situatën.

Sipas informacioneve të siguruara nga gazetarja, bashkëshorti ka thënë policisë se kishte më shumë se 1 vit që nuk ishte kthyer në shtëpi dhe se fëmija i pajetë nuk është i tij.

“Bashkëshorti ka deklaruar se kishte rreth një vit që nuk ishte kthyer pranë familjes dhe në këto rrethana ai nuk mund të merrte përsipër atësinë e fëmijës. Nuk dihet kush është babai i fëmijës dhe nuk dihet nëse ardhja e bashkëshortit para një muaji mund të jetë shkaku që gruaja mund, ndoshta të ketë provokuar një abort që të mos krijohen situata apo konflikte në familje dhe bashkëshorti të mos merrte vesh çfarë ka ndodhur”, tha gazetarja Daniela Zisi.

Çifti ka një fëmijë tjetër 15 vjeç. As i mituri nuk mund të sqarojë situatën pasi vuan nga autizmi.

Fqinjët e çiftit kanë thënë se nuk ishin në dijeni nëse gruaja ishte shtatzënë. Siç pohon një prej tyre, gruaja kurohej prej disa vitesh nga problemet e shëndetit mendor. Gjatë kohës që bashkëshorti ishte në Greqi, ajo qëndronte e vetme në shtëpi. Shpesh atje shkonin familjarët e saj për ta parë dhe për t’u kujdesur për të./tvklan.al