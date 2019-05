Burri yt do 8 fëmijë, po ti? Orinda: Po të bëjmë të parin njëherë (Video)

Takat e larta duket se nuk janë problem për çiftit Orinda Huta dhe Turjan Hysko, ashtu sikurse edhe dëshira e këtij të fundit për të pasur 8 fëmijë. E ftuar mbrëmjen e kësaj të hëne “Në kurthin e Piter Pan”, moderatorja dhe këngëtarja tregoi se kur ajo vesh taka dhe duket më e gjatë, më e shqetësuar është vjehrra e saj sesa bashkëshorti. Ndërsa sa i përket dëshirës së Turjanit për të pasur 8 fëmijë, Orinda u përgjigj duke thënë: “Po të bëjmë të parin njëherë, deri tek i teti kemi kohë”.

Eno Bimbli: Ju a jeni në siklet kur rrini me taka të larta dhe dukeni më të gjata prej burrit?

Orinda Huta: Unë nuk e kam fare problem, me qenë pak më e gjatë se burri. Edhe burri im nuk e ka fare problem, por ndonjëherë e hedh atë fjalën, që shkurtoji një çik ato takat. Por më problem më shumë se të gjithë e ka vjehrra ime, ajo shqetësohet pak më shumë.

Alketa Vejsiu: Burri të veshë taka Orinda, se ka disa këpucë që kanë pak takë.. Vetëm ne të torturohemi duke ecur me taka.

Eno Bimbli: Burri yt do të bëjë 8 fëmijë, po juve me të vërtetë do të bëni 8 fëmijë?

Alketa Vejsiu: Orinda merreni shtruar…

Orinda Huta: Po të bëjmë të parin njëherë, pastaj deri tek i 8-ti kemi kohë, kështu që të shikojmë. Të bëjmë njëherë të parin.

Alketa Vejsiu: Ai burrit syrin e madh e paska.

Orinda Huta: E ka, e ka me qejf të madh, ka qejf familjen e madhe. Edhe unë sigurisht, por të parin njëherë, pastaj./tvklan.al