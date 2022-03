“Burrin ta gjeta unë”, Eliona Pitarka pranon: E njoha nga motra

12:34 27/03/2022

Eliona Pitarka dhe partneri i saj i thanë “po” njëri-tjetrit në një ceremoni madhështore ku ishte e pranishme edhe vajza e tyre, Gala. Duke kthyer kokën pas në kohë, Eliona tregon në “Jo Vetëm Modë” në Tv Klan kohën e njohjes së tyre, por edhe personin që u bë shkak.

Orinda Huta: Si e njohe të dashurin e jetës?

Eliona Pitarka: Oh, motra ime ka thënë “edhe burrin ta gjeta unë”. Motra ime është shumë e tërhequr jo vetëm nga televizoni, por edhe njeri i sertë, serioze, edhe kur ulemi në kafe, nëse ti bën një shaka me zë të lartë, ajo thotë “shiko po e ngremë më shumë zërin seç duhet”. Dhe nga një njeri aktiv siç jam unë, në televizion, më thotë “po mirë moj, edhe burrin unë do të ta gjeja, unë pikërisht unë?” Sepse e kam njohur nga ajo. Ata kanë punuar së bashku dhe unë si një njeri që punoj në televizion, jo me shoqëri shumë të zgjeruar, kisha qejf të frekuentoja shoqërinë e motrës dhe shoqet e mia të ngushta janë shoqet e motrës fillimisht, kështu që prej saj, duke u mbledhur në ato mbrëmjet, duke e pirë një gotë verë, duke dalë në restorantet ku mblidhej shoqëria e motrës, mblidhesha dhe unë me ta. Kështu ka qenë dhe njohja, në një nga këto netët, e kam njohur Desianin.

Orinda Huta: Si reagoi motra kur e mori vesh?

Eliona Pitarka: U mërzit, fillimisht u mërzit. “Si ka mundësi, ti e njohe prej meje dhe unë duhet të jem personi i parë që ti duhet t’i tregosh”, tha. E para ishte, por pas dy muajsh./tvklan.al