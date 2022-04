Bursat rrisin çmimin e naftës bruto

Shpërndaje







20:00 13/04/2022

OPEC: E pamundur të zëvendësojmë naftën ruse në BE

Çmimi i naftës së papërpunuar në bursat ndërkombëtare pësoi një tjetër rritje orët e fundit. Një fuçi naftë u shit këtë të mërkurë me gati 102 dollarë në bursën e Teksasit dhe me rreth 106 në atë të Londrës. Bëhet fjalë për një rritje me 8 dollarë për fuçi, krahasuar me çmimin e dy ditëve më parë.

Rritja lidhet me paralajmërimin e OPEC-ut për Bashkimin Europian, se e ka thuajse të pamundur të kompensojë të gjithë sasinë e naftës së papërpunuar që do të hiqet nga tregu europian, nëse ndalohet importi i karburanteve fosile nga Rusia. Në rrijte ndikon edhe lehtësimi i masave kufizuese anti-COVID në Shangai, që mund të rrisë konsumin e naftës në zemrën e ekonomisë së Kinës.

Ndikim negativ pritet të ketë edhe një tjetër deklaratë e presidentit rus Vladimir Putin, këtë të Mërkurë, i cili paralajmëroi me bllokimin e eksporteve për vendet jo-miqësore perëndimore, nëse ato nuk zbatojnë kontratat si pasojë e sanksioneve për sulmin në Ukrainë.

Tv Klan