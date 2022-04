Bursë për studentët që zgjedhin degë prioritare

15:33 21/04/2022

Kushi: Vendimi gati javën e ardhshme do përjashtohen dhe nga tarifa e studimit

Deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa ka thirrur në një interpelancë ministren eAarsimit Evis Kushi në lidhje me investimet në arsim dhe uljen e regjistrimeve në universitete. Zhupa tha se qeveria nuk po i jep prioritet arsimit, sepse çdo vit po ul fondet, edhe pse ka tre mandate rresht që premton 5% të GDP si buxhet të arsimit.

“Në vitin 2018, 3.1% e GDP ishte për arsimit, në 2019 3.3%, në 2020 3.2%, në 2021 3% dhe në 2022 2.6%”.

Ministrja Kushi tha se nga pakti për universitetin mbështetja për studentët është rritur, pasi përfitojnë bursë 1200 studentë ndërsa përjashtim nga tarifa është për mbi 88 mijë dhe se vitin e ri akademik do ketë pagesë ekstra për disa kategori.

“Studentët shqiptarë me rezultate të larta mbështeteshin për të studiuar në universitetet më të mira europiane apo botërore. Duke patur prioritet politikën e qeverisë që të rinjtë dhe të rejat të studiojnë në Shqipëri dhe të japin kontribut për vendin, bashkë me kartën e prioriteve që javën që vjen është drafti përfundimtar për të kaluar me VKM, ne do t’i nxisim me bursa dhe përjashtim nga tarifat studentët që shkojnë në degë prioritare për vendin apo degë ku numri i regjistrimeve dhe interesit të studentëve vitin e fundit ka rënë”.

Nga Zhupa u ngrit si problematikë edhe punësimi i studentëve ekselentë. Por ministrja tha se gjatë tre thirrjeve janë punësuar në administratë për një periudhë 1-vjeçare 694 studentë, ndërkohë që gjysma e tyre janë punësuar përfundimisht.

