Busquets ka ofertë nga Al Nassr

23:55 07/02/2023

18 milionë Euro në sezon dhe marrëveshje 2-vjeçare

Sergio Busquets mund të luajë me të njëjtin ekip me Cristiano Ronaldo prej verës së ardhshme. 34-vjeçarit i përfundon kontrata me Barcelonën në Qershor dhe i është bërë një ofertë nga skuadra arabe Al Nassr.

Flitet për një marrëveshje 2-vjeçare me 18 milionë Euro pagë në sezon sipas asaj që shkruan gazeta sportive “Mundo Deportivo”. Kapiteni i Barçës kishte vendosur të largohej që në Janar drejt Inter Miami, por këmbëngulja e Xavi e bëri të qëndronte.

Ende nuk ka një ofertë nga klubi katalanas ku ka kaluar të gjithë karrierën e tij. Federata Saudite e Futbollit ka në plan për të organizuar Kupën e Botës 2030. Me afrimin e lojtarëve të njohur kërkon të rrisë vëmendjen dhe nivelin e futbollit vendas.

