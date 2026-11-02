Mbi 40 mijë vullnetarë janë angazhuar në Butan për ndërtimin e 108 monumenteve të shenjta budiste, në kuadër të projektit për krijimin e qytetit të ri “Gelephu Mindfulness City”.
Monumentet, të njohura si stupa, janë 15 metra të larta dhe u vendosën përgjatë 12 kilometrave në brigjet e një lumi pranë kufirit me Indinë. Puna nisi pas mesnatës dhe përfundoi brenda një dite, ndërsa në ceremoninë e së dielës morën pjesë rreth 200 mijë persona, gati një e katërta e popullsisë së vendit.
Mbreti i Butanit, Jigme Khesar Namgyel Uangchuck, i cili është ideatori i projektit, shprehu mirënjohjen për realizimin e kësaj nisme, duke pranuar se fillimisht kishte dyshime nëse ndërtimi i të gjitha monumenteve brenda një dite do të ishte i mundur. Numri 108 ka një domethënie të veçantë në budizëm, feja që praktikohet gjerësisht në këtë shtet të Himalajeve.
Qyteti i ri synon të kthehet në një qendër të rëndësishme ekonomike, duke tërhequr investime në teknologjinë e gjelbër, arsim, turizëm dhe shërbime financiare. Autoritetet shpresojnë se projekti do të krijojë vende të reja pune dhe do të frenojë largimin e të rinjve, në një kohë kur vendi përballet me papunësi në rritje dhe emigrim të punonjësve të kualifikuar. Në projekt është përfshirë edhe miliarderi indian Gautam Adani, ndërsa parashikohet ndërtimi i një aeroporti ndërkombëtar që pritet të hapet në vitin 2029.
Butani synon gjithashtu të përdorë kriptomonedhat për zhvillimin e qytetit, duke shfrytëzuar energjinë e tepërt hidrike për prodhimin e Bitcoin. Megjithatë, analistët kanë ngritur pikëpyetje nëse vendi do të arrijë të sigurojë investimet e nevojshme për realizimin e këtij projekti ambicioz.
/tvklan.al