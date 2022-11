Buxheti 2023/ Gjiknuri: Elbasanit nuk do i mungojë mbështetja nga qeveria

Shpërndaje







19:10 14/11/2022

Sekretari i Përgjithshëm i PS, Damian Gjiknuri bashkë me Kryetarin e Bashkisë së Elbasanit Gledian Llatja zhvilloi një bashkëbisedim me banorët në Njësinë Administrative Labinot-Fushë për buxhetin e vitit 2023.

Gjiknuri, që është njëkohësisht dhe drejtues politik i PS në këtë qark, u shpreh se 2023 do të jetë dhe viti i investimeve në zonat rurale. Ai theksoi se ka ardhur momenti që vëmendja të shtrihet më shumë edhe në fshat.

“Vërtet qyteti ka marrë më shumë vëmendje në vitet e mëparshme. Normale sepse në qytet është dhe zhvillimi ekonomik dhe pjesa më e madhe e popullatës. Tani ka ardhur momenti që vëmendja të shtrihet më shumë edhe në fshat. Ato projekte që përmendi kryetari i Bashkisë janë projekte që kryeministri Edi Rama, qeveria, ne të gjithë i kemi sjellë për Bashkinë e Elbasanit. Kështu që, fondet që ka bashkia e Elbasanit nga të ardhurat e veta, një pjesë e tyre e mirë duhet të kalojnë në fshat. Edhe këta të mirëkuptojnë se ne e dimë shumë mirë që nuk do rregullohen të gjitha, janë 40-50 vjet të akumuluara. Nuk ka pasur kanale të ujërave të zeza në fshat dhe më përpara të themi të vërtetën. Por le të fillohet nga këto gjëra më të thjeshta, qendra shëndetësore, janë gjëra që i nevojiten të gjithë njerëzve. Mua më keni mbështetësin tuaj për t’i shtyrë përpara”, tha Gjiknuri.

Numri dy i socialistëve u shpreh se ekonomia po kalon një moment të vështirë si pasojë e luftës në Ukrainë që ka prekur gjithë botën.

“Peshën më të madhe në buxhetin e investimeve këtë vit mendoj se do ta marrë fshati. Krizën energjetike mos e neglizhoni. E tha njëri, me të drejtë, ç’më duhet mua në fshat Ukraina. Janë të lidhura gjërat. Me 500 milion euro ishin bërë shumë investime të tjera në Shqipëri kjo është e vërteta. Pastaj ose do paguanim ne më shumë energjinë dhe shteti ato lekë që kishte do i përdorte për gjëra të tjera, por do na kushtonte nëpër xhepat e shtëpive tona. Kjo është e vërteta. Pra, diku do heqim. Ne jetojmë në një kohë të vështirë. Investime në rrjetin energjetik janë bërë. Këtë vit duke dhënë sinjalin që unë investoj pjesën më të madhe në fshat, unë vendos perspektivën që fshati të fillojë të marrë më shumë angazhim. Natyrshëm dhe unë si deputet do ti rri mbi kokë”, tha ai.

Gjiknuri vlerësoi dhe punën e kryebashkiakut Llatja.

“Unë mendoj që është një nga kryetarët e bashkisë më të mirë. Është një djalë qytetar, njeri i komunikueshëm. Po nuk qe njeri nuk bëhesh dot politikan. Do vijnë t’ju premtojnë shumë këtu se vjen edhe fushata do hapet thesi këtu. Po a ka njeri ta besojë këtë gjë?! Njeriu është me provë. E para është njeri dhe kur ka mbajtur fjalën për dy gjëra mund të bëjë dhe dy të tjera”, theksoi drejtuesi politik i qarkut Elbasan.

Sekretari i Përgjithshëm i PS u shpreh se Bashkisë së Elbasanit nuk do i mungojë mbështetja nga qeveria.

“Këtë ua garantoj, me qëllim që çfarë ka fonde Gledi t’i lirojë në dobi të fshatit. Është afër kryeqytetit,është fare pranë portit, ka një rrjet të mirë energjetik për industrinë. Duke u zhvilluar ekonomikisht Elbasani, reflektohet dhe në zonat tona. Po edhe Bashkia do ketë më shumë të ardhura sepse po pati më shumë biznese do ketë më shumë lekë”, deklaroi Gjiknuri./tvklan.al