Rama prezanton buxhetin e Shëndetësisë

Buxheti për Ministrinë e Shëndetësisë është më i madhi i alokuar ndonjëherë. Kryeministri Edi Rama në prezantimin e tij tha se rreth 750 milionë Dollarë do të konsolidojnë programet nisur dhe do të financohen disa të reja. 104 milionë Dollarë do të shërbejnë për barnat e rimbursueshme .

“Sistemi i shërbimit shëndetësor është ende larg një shërbime shëndetësor që duhet të jetë. Pjesa më e madhe e kritikës vjen nga ata që nuk kanë qenë në spital. Nëse duam të vlerësojmë sistemin shëndetësor të gjithë duhet të jemi dakord se jemi ende larg asaj pike ku do të donim të mbërrinim. Krahasimi me pikënisjen është si dita me natën. Me herët nuk e kuptoje nëse ishe në spital apo brenda një stacioni treni. Së pari përsa i përket vitit të ardhshëm buxheti është më i lartë sesa i këtij viti dhe 43 përqind më i lartë se i 5 viteve më parë. Kjo është një shifër shumë domethënëse. Kemi një buxhet që i kalon 750 milionë Dollarë. Një buxhet i konsiderueshëm”.

Kryeministri në fjalën e tij preku dhe një fenomen të kohëve të fundit largimi i mjekëve. Ai dha disa shifra duke sqaruar se vetëm për 2018 janë punësuar 153 mjek të rinj.

Për 2019 buxheti i ministrisë së Shëndetësisë parashikon rritje e pagave dhe infermiereve me 7 %.

Tv Klan