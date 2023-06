Buzhala: Vetëm NATO mund ta ruajë kufirin e Kosovës me Serbinë

Shpërndaje







21:25 15/06/2023

Gazetari Berat Buzhala shprehet se forcat e Kosovës nuk mund ta mbrojnë kufirin me Serbinë, një gjë që thotë mund ta bëjë vetëm NATO.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Buzhala deklaron se nuk mundet Kosova që në total ka 10 mijë policë të mbrojë kufirin, përkundrejt Serbisë për të cilën thotë se ka fuqi të jashtëzakonshme ushtarake.

Blendi Fevziu: Ajo që më përshtypje, si shpjegohet që janë kapur? Duhet të kishin reaguar sepse ata ishin me kallashnikov në dorë?

Berat Buzhala: Më mirë që nuk kanë reaguar, do të ishin 3 njerëz të vdekur. Këta janë një njësi policore. Shumë mirë që janë dorëzuar të gjallë sepse nuk mundesh të luftosh 3 veta kur shteti serb ka qenë duke e përgatitur kurthin për ta. Nëse ti nuk ke fuqi si shtet që të organizosh diçka që t’i ruash këta në prapavijë, cili kishte me qenë efekti nëse t’i vrarë 3 njerëz aty, 3 prindër e bashkëshortë?

Kufirin e ruan ushtria. Në rastin e veriut, e ruan NATO. Ne nuk kemi potencial që ta luftojmë Serbinë atje në veri. Këtë potencial e ka vetëm SHBA. Me marrëveshjen e Brukselit, ushtria jonë nuk e ka të lejuar që të shkojë atje në veri të vitit 2013. Ne duhet të dimë se ne nuk mundemi ta ruajmë përballë Serbisë sepse ka fuqi ushtarake të jashtëzakonshme. Vetëm NATO mund ta ruajë kufirin e Kosovës me Serbinë, të gjitha këto të tjerat janë improvizime, janë ndjenja të larta patriotike. Ne nuk mund ta mbrojmë kufirin me Serbinë. Nuk mundemi ne ta mbrojmë sepse i kemi në total 10 mijë policë. Ne kemi marrëveshje me NATO-n. Po kërkojmë mish për top? Akt kriminal është i Serbisë! Jam i bindur se do të kthehen. Duhet t’i presim sikur heronj./tvklan.al