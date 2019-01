Byrek fshati me 4 djathra (Video)

Përbërësit:

150 gr djath i tymosur

120 gr djathë i bardhë

100 gr proshutë pule

100 gr spinaq

90 gr djath gorgonzola

2 lugë djath kaçkavall i grirë

1 petë sfoliato

1 qepë

pak trumzë

kripë dhe piper

Përgatitja:

Fillimisht grijmë hollë qepën dhe e skuqim në një tigan me pak vaj ulliri dhe trumzë dhe më pas shtojmë proshutën e pulës të prerë imët. Në një tjetër tigan me pak vaj ulliri skuqim spinaqin, të cilit i shtojmë kripë dhe piper. Pasi e skuqim e hedhim në një tas. Grijmë djathrat imët dhe i përziejmë të gjithë bashkë. Djathin e bardhë e përziejmë me qepët në mënyrë që të shkrihet pak. Marim tepsinë, e lyejmë me pak gjalp dhe pak miell dhe vendosim petën sfoliato. Shtojmë në fillim mbi petë qepët e skuqura me proshutën dhe djathin e bardhë, shtojmë edhe tre djathrat e tjerë, e mbyllim petën dhe i shtojmë pak trumzë sipër. E lyejmë me pak vezë byrekun dhe e fusim në furrë. Spinaqin e skuqur e hedhim në mikser, i shtojmë kripë, piper dhe pak vaj ulliri dhe e përziejmë derisa të bëhet krem. Pasi nxjerrim byrekun nga furra nisim me dekorimin e pjatës ku fillimisht shtrojmë kremin e spinaqit dhe mbi të vendosim byrekun./tvklan.al